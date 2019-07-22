В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко

Юрист, который ранее занимал пост замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил об исчезновении генерального прокурора Украины Юрия Луценко. По его словам, обязанности Луценко в настоящий момент исполняет заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожик потому, что сам Луценко "куда-то пропал".

В Генеральной прокуратуре Украины прокомментировали данное заявление. На своей официальной странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в данное время генеральный прокурор Юрий Луценко находится в отпуске, пишет РБК.