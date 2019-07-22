Какое количество кофеина можно употреблять без вреда для здоровья?

Кажется, что каждый день приносит еще одно исследование о влиянии кофеина или кофе на организм человека. Исследователи изучили его влияние практически на все аспекты здоровья: от общей смертности до сердца, костей, почек, печени, фертильности и многого другого.

Иногда отдельные исследования по одному и тому же аспекту потребления кофеина имеют противоречивые результаты, что создает путаницу. Итак, что вам нужно знать, прежде чем сделать еще один глоток кофе?

Исчерпывающий анализ 1277 существующих исследований, опубликованных в «Всесторонних обзорах по науке о пищевых продуктах и ​​безопасности пищевых продуктов», показал, что потенциальные выгоды от употребления умеренного количества кофе перевешивают риски. Но что такое умеренное употребление кофе? Около четырех чашек по 8 унций в день.

Вместе с тем исследования, проведенные в Австралийском центре прецизионного здоровья, определили верхний предел безопасного диапазона, обнаружив, что употребление шести или более чашек в день представляет опасность для здоровья сердца. Это количество может привести к повышению артериального давления, фактору риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кофеин не является единственным активным ингредиентом в кофе, но отслеживание количества миллиграммов кофеина является хорошим способом измерения потребления, при этом 400 миллиграммов в день являются пределом, предложенным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США . Одна чашка обычного кофе на 8 унций содержит в среднем 80 миллиграммов.

Эксперты рекомендуют всегда читать этикетки на смешанных кофейных напитках и других продуктах с кофеином, чтобы знать, сколько кофеина содержится в одной порции, пишет UPI.