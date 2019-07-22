Четверть продаваемой в России питьевой воды оказалась подделкой

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, глава "Ростеха" Сергей Чемезов представил главе страны годовой отчет, согласно которому около 25% продаваемой на российском рынке питьевой воды оказалась фальсификатом. При этом, согласно предоставленным данным, в некоторых регионах количество фальсифицированной питьевой воды на рынке достигает 80%.

В разговоре с российским лидером Чемезов отметил масштаб и важность проблемы фальсификации питьевой воды в России и заявил, что необходимо приступить к маркировке данного вида продукции в максимально короткие сроки, пишет РИА Новости.