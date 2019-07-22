Россия и Турция рассматривают совместное производство компонентов С-400

Россия и Турция планируют совместно производить компоненты зенитных ракетных систем С-400. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, который сообщил об этом в интервью турецкому изданию Anadolu, в настоящее время стороны обсуждают детали совместного производства.

Также, Чемезов рассказал о том, что в рамках проведения переговоров обсуждается возможное участие российских специалистов в работе по созданию Турцией национальной системы ПВО, пишет Коммерсант.