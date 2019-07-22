Спецслужбы Ирана раскрыли 17 шпионов США

Иранское Министерство информации распространило сообщение о задержании 17 человек, работающих на ЦРУ, передает РИА Новости со ссылкой на Tasnim. Как сообщается, несколько человек было приговорено к смертной казни. Этот факт был подтвержден гендиректором ведомства по делам борьбы со шпионажем. Обнародованы фотографии, на которых изображены сотрудники ЦРУ, вероятно поддерживающих связь с задержанными. Со стороны представителей американской разведки никаких комментариев не поступало.