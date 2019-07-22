Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ИЮЛ, 16:54 МСК
USD (ЦБ)    62,9776
EUR (ЦБ)    70,6546

22 ИЮЛ, 16:54 МСК
USD (ЦБ)    62,9776
EUR (ЦБ)    70,6546

Спецслужбы Ирана раскрыли 17 шпионов США

22.07.2019 12:30
Комментарии
Спецслужбы Ирана раскрыли 17 шпионов США

Иранское Министерство информации распространило сообщение о задержании 17 человек, работающих на ЦРУ, передает РИА Новости со ссылкой на Tasnim. Как сообщается, несколько человек было приговорено к смертной казни. Этот факт был подтвержден гендиректором ведомства по делам борьбы со шпионажем. Обнародованы фотографии, на которых изображены сотрудники ЦРУ, вероятно поддерживающих связь с задержанными. Со стороны представителей американской разведки никаких комментариев не поступало.

Комментировать (без регистрации)
В США планируют оставить на Луне астронавтов
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Экономика 1

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном
Интервью и комментарии

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?
Политика

Белоруссия и Россия идут к единой валюте и рынкам, Китай сокращает инвестиции США и увеличивает в Россию и другие новости

Белоруссия и Россия идут к единой валюте и рынкам, Китай сокращает инвестиции США и увеличивает в Россию и другие новости
События и факты

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Наука и технологии 6

Накопить на старость. Россияне рассказали о дополнительных доходах на пенсии

Накопить на старость. Россияне рассказали о дополнительных доходах на пенсии
Исследования

Узнай, страна

Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса

Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса

Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику

Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику

В Челябинской области собрали первый импортозамещающий подъемный кран «Федор Михайлович» для РЖД

В Челябинской области собрали первый импортозамещающий подъемный кран «Федор Михайлович» для РЖД

В Рязанской области создали второй в России станкоинструментальный кластер

В Рязанской области создали второй в России станкоинструментальный кластер

Новости дня

16:16 Четверть продаваемой в России питьевой воды оказалась подделкой Четверть продаваемой в России питьевой воды оказалась подделкой
На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
15:38 Россия и Турция рассматривают совместное производство компонентов С-400 Россия и Турция рассматривают совместное производство компонентов С-400
15:19 У россиян стало больше свободных денег У россиян стало больше свободных денег
14:42 Western Union ограничила сумму переводов Western Union ограничила сумму переводов
14:23 Определены регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Определены регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
13:54 В Госдуме ответили на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса В Госдуме ответили на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
13:11 Партия Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в Раде Партия Зеленского «Слуга народа» может получить 247 мест в Раде

Узнай, страна!

16:46 Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса Президент поддержал предложения Торгово-промышленной палаты. Новый шаг в развитии семейного бизнеса
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
14:32 Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
19 ИЮЛ, 14:21 В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
17 ИЮЛ, 16:04 Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия) Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)
17 ИЮЛ, 13:12 Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter