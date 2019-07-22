Горошек поможет укрепить иммунитет, рассказала московский диетолог

Есть продукты, которые помогут укрепить иммунитет, заверяют эксперты. По словам главного внештатного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, сделать это поможет горошек. В нем содержится большой количество белка растительного происхождения. При употреблении горошка происходит укрепление мышечной массы и растет сопротивляемость организма различным заболеваниям. Эксперт подчеркнула, что горошек благотворно влияет на нервную систему человека, а также увеличивает устойчивость к стрессу. Справиться с этими задачами также могут пряные травы и свежая зелень, в которой много витаминов.