Искаженные космические пустоты помогут точно измерить расширение Вселенной

Новые исследования британских ученых показывают, что странные пустоты в космосе - карманы почти пустоты между галактиками - могут иметь решающее значение для измерения расширения Вселенной с большей точностью, чем когда-либо удавалось раньше.

Эксперты смогли использовать новый метод для точного измерения искажения, вызванного доплеровскими сдвигами на формах пустот - способ, которым свет, испускаемый космическими объектами, изменяет длину волны, когда они приближаются или удаляются от нас - что, в свою очередь, говорит нам больше о том, как расширяется Вселенная.

Важно отметить, что измерение формы пустот могло бы больше рассказать нам о свойствах темной энергии и темной материи , которые, как считали, составляли 95% Вселенной. Считается, что темная материя помогает удерживать галактики вместе, в то время как темная энергия ускоряет расширение Вселенной.

Что особенно захватывающе, так это то, что этот метод может разблокировать дополнительную информацию из спектроскопического исследования осцилляций барионов (BOSS), детального графика расположения галактик на основе ряби звуковых волн, сформировавшихся в начале Вселенной.

«Это измерение значительно улучшает предыдущие лучшие результаты BOSS», - говорит космолог Сешадри Надатур из Института космологии и гравитации (ICG) Университета Портсмута в Великобритании. «Это действительно помогает определить свойства темной энергии».

Работа, проделанная Надатуром и его командой, уже ответила на некоторые вопросы астрономов о Вселенной - или, по крайней мере, ограничила количество возможных ответов.

Новый подход знаменует собой существенное улучшение по сравнению с применяемой в настоящее время техникой акустических колебаний бариона (BAO), в основе которой лежат измерения звуковой волны, на которых основан BOSS.

Предыдущее исследование помогло экспертам понять давление и температуру пустот, которые существуют в космосе, а последнее исследование добавляет еще больше к картине, давая нам лучший взгляд на то, почему галактики движутся такими, какими они являются .

И исследователи еще не закончили с их новым подходом: он, вероятно, улучшит результаты, которые мы получаем от многочисленных наблюдений телескопов и других исследований, таких как переключение с HD на 4K в видеопотоке, пишет ScienceAlert.