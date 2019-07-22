Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 72-летний Юкия Амано, передает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение организации. Амано был главой МАГАТЭ в 2009 году. Ранее находился в должности посла постпреда Японии в МАГАТЭ – организации, которая была создана в 1957 году, ее целью стало развитие международного сотрудничества в сфере использования мирного атома. За плечами Амано – служба в ООН и в японском МИДе.