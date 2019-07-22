Закредитованность россиян приведет ко «взрыву» в экономике

Проблема закредитованности населения, о которой неоднократно говорили в России, негативным образом скажется на экономике страны в ближайшие несколько лет. Вероятно, как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, это произойдет уже в 2021 году. Комментируя ситуацию в беседе с «Эхом Москвы», он отметил, что «взрыв» произойдет через три года. И это, по его словам, точно не будет безболезненным процессом. Министр сообщил, что эксперты министерства занимаются разработкой мер, которые позволяют замедлить рост кредитования жителей России.