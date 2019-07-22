Зеленский выразил надежду на диалог с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о своей надежде на диалог с российским лидером Владимиром Путиным, передает Газета.ру со ссылкой на DW. Примечательно, что это мнение украинский лидер высказал после первых данных экзитполов внеочередных выборов в украинскую Раду. Отметим, что на момент выхода публикации партия Зеленского «Слуга народа» сохраняла лидерство после обработки 25% голосов. Зеленский подчеркнул, что во время разговора по телефону с главой РФ он понял: достичь взаимопонимания с Путиным удастся.