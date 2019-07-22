Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

В минувшее воскресенье состоялись досрочные выборы в Верховную раду Украины. Согласно предварительным итогам ЦИК Украины, которая рассмотрела чуть более 20% голосов избирателей, на выборах лидирует партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа", набравшая 41,98%. За ней следует партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", набрав 12,55% голосов, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", которой удалось заручиться поддержкой 8,67% избирателей, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, получившая 8,38%, а также партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука, которой также удалось преодолеть необходимый барьер в 5%, набрав 6,33% голосов, пишет ТАСС.