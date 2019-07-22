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В России ужесточили правила провоза багажа

22.07.2019 06:53
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В России ужесточили правила провоза багажа

В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу. Речь идет о ввозе в страну фруктов, овощей и цветов. Так, начиная с 19 августа на территорию России в багаже и ручной клади можно будет провезти не более 5 кг овощей и фруктов и только три букета цветов, не предъявляя специальные фитосанитарные сертификаты. Новые правила распространяются на пассажиров всех видов транспорта, а также почтовые отправления, пишет Российская газета.

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