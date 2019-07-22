Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о последствиях закредитованности населения для российской экономики. Так, по его словам, учитывая то факт, что потребительское кредитование в России достигло критического размера, это будет иметь негативные последствия для экономики уже к 2021 году. Также глава МЭР ожидает сообщил, что в настоящее время ведомство прорабатывает специальные меры по снижению роста необеспеченного потребительского кредитования россиян, пишет РИА Новости.