На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду

На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду. Граждане страны могут отдать свои голоса за кандидатов из 24 партий на избирательных участках, которые будут работать с 8:00 и до 20:00.

При этом известно, что не только независимые наблюдатели от России не присутствуют на выборах, но и наблюдателей ПАСЕ нет на украинских избирательных участках. В последний момент власти Украины отозвали приглашение наблюдателям от ПАСЕ следить за ходом выборов, пишет РИА Новости.