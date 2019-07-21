На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
21.07.2019 11:08
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На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду. Граждане страны могут отдать свои голоса за кандидатов из 24 партий на избирательных участках, которые будут работать с 8:00 и до 20:00.
При этом известно, что не только независимые наблюдатели от России не присутствуют на выборах, но и наблюдателей ПАСЕ нет на украинских избирательных участках. В последний момент власти Украины отозвали приглашение наблюдателям от ПАСЕ следить за ходом выборов, пишет РИА Новости.
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