МЧС предупредило жителей Подмосковья об ухудшении погоды

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Жителей столичного региона предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 21 июля.

По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, в Подмосковье в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза, а также усиление ветра до 15 м/сек. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются до 21:00 вечера. Но если зайти на сервис Яндекса «Погода на карте», то можно наблюдать, как дождевые тучи проходят только над северной частью столичного региона, практически не затрагивая территорию Москвы. Направление движение ветра – северо-западное.