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Ученым впервые удалось чипировать глубоководных акул и получить редкие кадры

07.07.2019 23:54
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Ученым впервые удалось чипировать глубоководных акул и получить редкие кадры

Глубоко в океане, куда не проникают солнечные лучи, обитает «чудовище», настолько выносливое, что оно практически не изменилось в течение 200 миллионов лет. Оно получило название Шестижаберная акула (Hexanchus griseus), и, как и многие глубоководные существа, ее образ жизни остается загадкой.

Ученым удалось заманить акул на поверхность, чтобы чипировать их для дальнейшего отслеживания. Хищники предпочитают плавать на внушительных глубинах до 2500 метров под водой и находят для себя там пищу. И только под покровом ночи они могут подниматься из глубин в верхние слои океана.

Действия ученых могут дезориентировать акул и собранные впоследствии данные будут не точно отображать их естественные миграции. Решение было найдено и команда ученых сделала то, что до этого никто не делал.

Морские биологи во главе с Университетом штата Флорида совершили поездку на Багамы на борту исследовательского судна OceanX Alucia, чтобы погрузиться в глубоководный аппарат и чипировать акул в их естественной среде обитания.

Шестижаберные акулы в отличие от своих более развитых родственников, у которых есть 5 жабр более примитивны. И, судя по обнаруженным окаменелостям, их затупленный шестигорок удивительно мало изменился за миллионы лет.

Длина глубоководной акулы может достигать 8 метров, у нее широкое тело и светящиеся зеленые глаза. Как и большинство их собратьев, эти акулы выживают охотясь на живую добычу, собирая мусор, питаясь упавшими трупами на морском дне, используя свои острые зубы, чтобы оторвать куски мяса.

С коробками, в которых была приманка, команда ученых совершила погружение на сотни метров у берегов мыса Eleuthera, надеясь обнаружить акулу и внедрить GPS-метку.

«Первая попытка оказалась неудачной, мы не смогли пробить толстую шкуру хищника, чип просто отскочил в сторону. В следующую ночь мы внесли соответствующие коррективы, но акул на нашем пути не появилось. На третью ночь акулы вернулись, и нам удалось установить метки», – сообщил один из исследователей

На видео, размещенном в Твиттере морским биологом Гэвином Нейлором из Университета штата Флорида, видна не чипированная акула, а огромная самка, с которой команда столкнулась в субботу, 29 июня. Привлеченная приманкой, она отчетливо заметна в свете подводного аппарата. Видно как она кружится, поднимая ил на морском дне. Это редкое зрелище, которое мало кто когда-либо видел, пишет sciencealert.com.

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