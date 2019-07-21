Зеленский продемонстрировал состояние крейсера «Украина»

На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии. В видео можно рассмотреть крышу, палубу и коридоры судна.

На днях, председатель Министерства обороны Украины Степан Полторак рекомендовал главе украинского государство нейтрализовать крейсер.

Со слов Полторака, на сегодняшний день, плавательное судно не в лучшем состоянии и неприспособленно к плаванию, сообщает Россия РТ.