Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады
21.07.2019 16:23
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Интерфакс-Украина сообщает о том, что президент Украины Владимир Зеленский с началом работы Верховной рады нового созыва намерен изучить законопроект об отмене неприкосновенности депутатов рады.
Вдобавок, президент заявил, что обновленный состав рады будет честным и эффективным.
Тем же днем Зеленский отдал свой голос на избирательном участке на выборах в Верховную раду, сообщает Россия РТ.
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