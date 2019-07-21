Зеленский намерен снять неприкосновенность с депутатов Рады

Интерфакс-Украина сообщает о том, что президент Украины Владимир Зеленский с началом работы Верховной рады нового созыва намерен изучить законопроект об отмене неприкосновенности депутатов рады.

Вдобавок, президент заявил, что обновленный состав рады будет честным и эффективным.

Тем же днем Зеленский отдал свой голос на избирательном участке на выборах в Верховную раду, сообщает Россия РТ.