Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
В 2019 году стоимость икры и красной рыбы в РФ увеличится на 25-30%, сообщает глава агентства по рыболовству Александр Савельев.
Со слов источника, по сравнению с 2018 годом, данные продукты подорожают в два раза. Также собеседник добавил, что по мере нарастания улова лосося, его стоимость будет сокращаться.
Напомним, что 7 июля специалисты сообщили продукты, цена которых наиболее подорожала в сравнении с прошлым годом. Лидирует в списке пшеница и капуста, чья стоимость превысила общий уровень инфляции в 17 раз, сообщает Известия.
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конечно подорожает никто и не сомневается ..особенно после того магазины много тысяч тонн этой красной икры перед Новым Годом сгноили...твари