Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

В 2019 году стоимость икры и красной рыбы в РФ увеличится на 25-30%, сообщает глава агентства по рыболовству Александр Савельев.

Со слов источника, по сравнению с 2018 годом, данные продукты подорожают в два раза. Также собеседник добавил, что по мере нарастания улова лосося, его стоимость будет сокращаться.

Напомним, что 7 июля специалисты сообщили продукты, цена которых наиболее подорожала в сравнении с прошлым годом. Лидирует в списке пшеница и капуста, чья стоимость превысила общий уровень инфляции в 17 раз, сообщает Известия.