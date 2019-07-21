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Пять способов полезного использования бактерий

21.07.2019 15:56
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Пять способов полезного использования бактерий

На Земле существуют десятки тысяч бактерий. Но могут ли эти микроорганизмы помочь людям изменить мир? Вот пять способов полезного использования бактерий, которые разработали ученые разных стран, пишет The Guardian.

Изготовление графена
Ученые обнаружили способ использования бактерий для производства графена - наноматериала, состоящего из одного слоя атомов углерода с необычными свойствами. Графен является сильным, гибким и проводящим, с потенциалом произвести революцию в электронике, но его использование остается трудным.

«Для реальных приложений вам нужны большие объемы», - говорит профессор Энн С. Мейер из Университета Рочестера, Нью-Йорк.

Ее команда использовала бактерию под названием Shewenella для производства большого количества более тонкого, более стабильного графена.

Зачистка разливов нефти
После катастрофического разлива нефти BP в 2010 году ученые наблюдали многие виды бактерий, которые разрушали нефть, в том числе одну, ранее неизвестную науке. Разлив нефти был крупнейшим в истории: в Мексиканский залив было сброшено почти 5 млн баррелей нефти. Бактерии, которые пировали на нефтяных соединениях, сыграли важную роль в уменьшении воздействия разлива и могут быть использованы в случае любых будущих бедствий.

Обнаружение мышьяка
Ученые из Университета Эдинбурга разработали недорогой биосенсор, который использует бактерии для обнаружения небезопасных уровней мышьяка в питьевой воде. Загрязнение мышьяком представляет опасность для здоровья миллионов людей во всем мире, вызывая рак и смерть. Бактерии генетически спроектированы, чтобы флуоресцировать в присутствии мышьяка.

Уничтожение пластиковых отходов
В 2016 году японские ученые определили вид бактерии, которая питается ПЭТ - пластиком, используемым для изготовления одноразовых бутылок для напитков. Бактерии используют два фермента, чтобы разделить ПЭТ на два компонента, которые затем могут быть использованы для синтеза нового ПЭТ, снижая зависимость от ископаемого топлива и сокращая отходы пластика. В настоящее время ученые работают над оптимизацией этих ферментов, чтобы сделать переработку ПЭТ более эффективной.

Обнаружение опухолей
В 2015 году ученые Массачусетского технологического института, США использовали генетически модифицированные бактерии для обнаружения опухолей у мышей. Исследователи выдавали мышам безвредный штамм ГМ-бактерий, который при встрече с опухолью давал люминесцентный сигнал. Это свечение может быть обнаружено в моче и позволяет обнаруживать опухоли размером всего в один квадратный миллиметр. Ученые в конечном итоге стремятся применить этот метод диагностики к людям.

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