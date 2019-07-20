А что, если бы наша Луна не существовала?

Жизнь на Земле была бы совсем другой без нашего ближайшего небесного соседа. Профессор астрофизики в университете Цюриха Бен Мур приводит десять причин, по которым мы должны ценить присутствие нашей великолепной Луны, пишет swissinfo.ch.

1. Лунный календарь

Почти каждая зарождающаяся цивилизация начинала отслеживать время по лунному календарю. Год был разделен на 12 лунных месяцев, где каждый лунный месяц был периодом между одними и теми же лунными фазами. Этот календарь до сих пор используется в некоторых культурах.

2. Наше место в Солнечной системе

Древние греки выяснили, что фазы Луны существуют из-за солнечного света, отражающегося от сферического тела. Они знали, что Луна вращается вокруг сферической Земли, и они понимали причину затмений. Они измеряли размер Земли с помощью короткой палки и геометрии теней. Они определяли расстояние и размер Луны, используя затмения, и с этим знанием они измеряли размер Солнца и расстояние до него. Таким образом, более 2000 лет назад древние греки поняли наше место в Солнечной системе благодаря существованию нашей Луны.

3. Вопрос гравитации

После длительного периода интеллектуальной тьмы вторая научная революция началась вместе с такими людьми, как Рене Декарт, Галилео Галилей, Николай Коперник и Христиан Гюйгенс. Тем не менее, самое большое открытие сделал Исаак Ньютон. Его прорыв в понимании гравитации и движения планет начался со сравнения скорости, с которой яблоко упало на Землю, с движением нашей Луны. Без этого сравнения Ньютон вряд ли придумал бы свой знаменитый закон гравитации.

4. Ракетостроение

Некоторые из самых ранних фантастических рассказов были рассказами о путешествиях на Луну, считавшуюся утопическим миром. Научно-фантастические истории, такие как «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» Жюля Верна, покорили воображение первых ученых-ракетчиков - Константина Циолковского, Эсно Пельтери, Германа Оберта и Роберта Годдарда. Именно основополагающая работа этих ученых в конечном итоге позволила людям побывать на Луне.

5. Холодная война

Соединенные Штаты и Советский Союз начали гонку за возможность побывать на Луне в 1960-х годах. В 1969 году американцы сумели вложить более 100 миллиардов долларов в сегодняшние деньги, чтобы отправить астронавтов на Луну и безопасно доставить их домой. Представьте, как развивалась бы холодная война, если бы наша Луна не отвлекала стороны конфликта!

6. Продолжительность нашего дня

Из-за столкновения, четыре с половиной миллиарда лет назад от нашей молодой Земли откололись куски, один из которых образовал нашу Луну. Доказательством этого являются лунные камни, возвращенные программой Apollo - у лунных пород атомный состав почти идентичен с Землей, что говорит о том, что Луна когда-то была частью Земли. Именно это столкновение привело к нынешнему вращению Земли и 24-часовому дню. Без этого гигантского удара Земля, скорее всего, вращалась бы с совершенно другой скоростью, например, как Венера, где один день длится 116 земных дней.

7. Стабильный климат

После начала вращения в космосе объект будет вращаться вечно. Но вращающаяся планета не всегда будет вращаться в одной и той же ориентации. Марс наклоняется и наклоняется по мере вращения благодаря небольшим гравитационным буксирам Юпитера и Сатурна. Расчеты показывают, что ось, вокруг которой вращается Земля, должна колебаться на целых 30 градусов в течение нескольких сотен тысяч лет. Это намного короче, чем эволюционный масштаб времени. Можете ли вы представить себе жизнь, медленно выходящую из теплого океана, который внезапно превращается в застывшую пустошь? Гравитация нашей Луны притягивает выпуклость Земли, предотвращая ее колебание в космосе, тем самым поддерживая стабильный климат и предотвращая глобальные ледниковые периоды. А без присутствия нашей Луны эволюция пошла бы по совершенно иному пути - так что спасибо, Луна!

8. Влияние на жизнь

Каждая культура придумала фольклор о Луне, от «Человека на Луне» до воздействия Луны на людей. Оказывается, что «безумие» - идея о том, что свет полной Луны может свести вас с ума, восходит к римским временам. Но крупные научные исследования недавно показали, что Луна никак не влияет на наш мозг, уровень преступности, уровень рождаемости/смертности или поведение человека. Тем не менее, есть много видов, на которые влияют циклы света от Луны или периодические циклы, такие как целые коралловые рифы, которые появляются одновременно во время полнолуния, и львы, которые с большей вероятностью атакуют людей, когда Луна убывает.

9. Приливы

Океанские приливы являются результатом гравитационной силы Луны - она ​​сильнее на той стороне Земли, которая ближе всего к Луне, и слабее на дальней стороне Земли. Это приводит к появлению двух «приливных выпуклостей», которые указывают на Луну. Поскольку наша Земля вращается в течение 24 часов, мы проходим через эти приливные выпуклости и наблюдаем два океанских прилива в день. Средняя высота океанских приливов составляет около одного метра, но благодаря сложной геометрии сухопутных масс приливы могут достигать десяти метров в определенных местах. Если бы не было Луны, все равно были бы приливы океана, вызванные гравитацией Солнца. Но, несмотря на то, что Солнце намного массивнее, оно намного дальше, поэтому приливы не будут такими высокими.

10. Ступенька к Марсу и звездам за его пределами

Каждое крупное космическое агентство объявило о планах вернуться на Луну в следующем десятилетии, чтобы построить лунные деревни для космонавтов и ученых и, возможно, космических туристов. Эта новая космическая гонка захватывающая по многим причинам. Возможно, наиболее интересным является использование Луны в качестве базы для подготовки человека к исследованию космоса. Ведь запуск ракет с Луны с низкой гравитацией сэкономит огромное количество топлива. А в недрах лунных кратеров недавно были обнаружены миллиарды тонн водяного льда, которые можно превратить в ракетное топливо - водород и кислород.