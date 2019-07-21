В Грузии цены на бензин достигли максимума

АЗС Грузии увеличили стоимость топлива в среднем на 0,02 доллара. В частности, топливо Regular АИ-92 на заправках АЗС Gulf и Rompetrol ранее стоило 0,86 доллара за литр, в настоящее время цена достигла 0,88 доллара.

Экономисты Грузии считают, что цены увеличиваются из-за падения курса лари, который упал из-за конфликта с Российской Федерацией. Предполагается, что в ближайшем будущем также поднимутся цены на продукты питания в среднем на 8-10%.

Напомним, что в конце июня грузинский Национальный банк сообщил, что Грузия в этом году потеряет 200-300 миллионов долларов из-за прекращения авиасообщения между Россией и Грузией, и ограничений на туризм для граждан РФ, сообщает Лента.ру