Британия подозревает Россию в причастности к задержанию танкера

Британское издание Sunday Mirror сообщило о том, что служба британской внешней разведки МI-6 и Центр правительственной связи проводят расследование инцидента, во время которого иранскими властями был задержан британский танкер Stena Impero. При этом издание, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве, заявляет, что спецслужбы проверяют версию о причастности России к данному задержанию. Сообщается, что спецслужбы Ирана могли распространять ложный сигнал GPS с помощью "российских шпионских технологий" для того, чтобы сбить танкер с курса, пишет ТАСС.