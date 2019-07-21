Британия подозревает Россию в причастности к задержанию танкера
Британское издание Sunday Mirror сообщило о том, что служба британской внешней разведки МI-6 и Центр правительственной связи проводят расследование инцидента, во время которого иранскими властями был задержан британский танкер Stena Impero. При этом издание, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве, заявляет, что спецслужбы проверяют версию о причастности России к данному задержанию. Сообщается, что спецслужбы Ирана могли распространять ложный сигнал GPS с помощью "российских шпионских технологий" для того, чтобы сбить танкер с курса, пишет ТАСС.
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Сейчас Небеса сдерживают ветер Третьей мировой войны. Эта война, однако, созревает. Моисей уже писал: «И корабли со стороны Киттима [ВМС США], и будут угнетать Ассура [Россию], и будут угнетать Евера [остальных противников, в том числе Иран и Китай]» (Числа 24:24а). Это будет самоубийственная миссия. Эта армада после выстрела ядерных боеголовок не вернутся домой, она будет уничтожена (Числа 24:24б). На этот раз это будет мировая война не только по имени. Книга Откровения предрекает, что в то время будет забран мир с земли и использован «большой меч» (6:4). Иисус, говоря об этой войне, так охарактеризовал его: «Ужасающие вещи [φοβητρα] также [τε] и [και] необычные явления [σημεια] с [απ] неба [ουρανου] могучие [μεγαλα] будут [εσται]» (Луки 21:11). В некоторых древних рукописях содержатся слова Иисуса «και χειμωνες» — «и морозы». Арамейская Пешитта: «וסתוא רורבא נהוון» — «и морозы большие будут». Сегодня мы называем это «ядерной зимой». А в Марка 13:8 есть также слова Иисуса: «και ταραχαι» — «и беспорядки» (в смысле путаницы и хаоса). Арамейская Пешитта: «ושגושיא» — «и путаница» (о состоянии общественного порядка). Из-за использования этого оружия будут также значительные толчки, глады и эпидемии вдоль и поперёк регионов (Луки 21:11). Как видно, Иисус представил здесь полную картину последствий глобальной ядерной войны. Многие пытаются приладить эту подробную картину до XIX или почти всего ХХ века. "Он [Иисус] сказал: берегитесь быть введёнными в заблуждение. Ибо многие придут в имени моём, говоря: «Я есть» и «Назначенный час приблизился». Не следуйте за ними" (Луки 21:8). "Многие ибо пpидут в имени моём, говоря: «Я есть помазанный», и многие прельстятся" (Maтфея 24:5). Прилагательное χριστος - в этом контексте: «помазанный». Они имели неправильно интерпретировать знак Иисуса. Все это не могло длиться более 100 лет! Все это имело быть только началом «родовых болей» (Матфея 24:7, 8).