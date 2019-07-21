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Украинские военные сорвали перемирие в ДНР

21.07.2019 15:35
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Украинские военные сорвали перемирие в ДНР

21 июля в администрации Донецкой Народной Республики (ДНР) в отделе по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что киевская сторона сорвала бессрочное перемирие, объявленное 21 июля в 00:01.

Известно, что военная атака произошла спустя 12 часов 53 минуты и была осуществлена украинскими военнослужащими на территории Новой Таврии.

Причем в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстрелов после начала перемирия не зафиксировано, сообщает Россия РТ.

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