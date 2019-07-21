Зеленский назвал основные качества будущего премьера Украины

После того, как президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду, он пообщался с журналистами и рассказал, каким видит нового премьер-министра страны. По его словам, самое главное, что человек, который займет пост премьера, должен быть профессиональным экономистом. Также, новый кандидат на должность премьер-министра Украины не должен иметь какого-либо политического решения. Он должен быть абсолютно независимым и не быть лидером какой-либо фракции. При этом Зеленский подчеркнул, что новый премьер-министр Украины не должен ранее занимать пост спикера или премьера, пишет РИА Новости.