Министр Украины назвал указ Зеленского цирком

На личной странице Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обозвал цирком нововведение о разработке условий для улучшения качества дорог на Украине, подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским.

Омелян проинформировал, что согласно документу опубликованному на сайте офиса президента, для ремонта 24 тысяч километров дорог потребуется 150 миллиардов гривен, из этого следует, что 6,25 миллиона гривен будет стоить ремонт за один километр дороги.

«А теперь спросим у дорожных компаний Украины... Вы готовы взяться за капитальный ремонт в три раза дешевле, себе в убыток?» — спросил министр, добавляя, что подписанный президентом указ «цирк на государственном уровне», сообщает Россия РТ.