В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах

Представитель Госавтоинспекции России назвал самую распространенную причину гибели людей во время движения на российских дорогах. Так, согласно данным официальной статистики, больше всего участников дорожного движения гибнет по причине выезда автотранспорта на встречную полосу. Также, в ГИБДД рассказали, как можно предотвратить гибель людей. По словам представителя ведомства, положительное влияние на ситуацию окажет разделение потоков транспорта, движущегося по дорогам в противоположном направлении, пишет ТАСС.