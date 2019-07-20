Названы наименее востребованные в России профессии

Специалисты ВНИИ труда провели исследование трудового рынка и определили наименее востребованные в России профессии. Так, согласно результатам исследования, менее всего работодатели нуждаются в бухгалтерах и педагогах средней школы. По информации экспертов, заполнены практически все рабочие места для представителей этих профессий.

Также, не сильно востребованы юристы среднего звена в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности; средний персонал художественных галерей, музеев и библиотек; охранники и продавцы. По словам специалистов, спрос на эти специальности на рынке труда наиболее удовлетворен, пишет РИА Новости.