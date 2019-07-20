В США сравнили угрозы со стороны России и Китая

Россия, как владелец ядерного вооружения, представляет для Соединенных штатов угрозу в краткосрочной перспективе, тогда как Китай, являясь лидером в экономической сфере, представляет угрозу в долгосрочном периоде. С таким заявлением выступил директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли во время Форума безопасности в Аспене, США. Так Эшли ответил на вопрос журналистов, которые попросили определить, какая страна представляет наибольшую угрозу для Соединенных штатов, пишет РИА Новости.