ВС Латвии утверждают, что у границ республики замечены два российских корабля

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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что к морской границе государства в субботу, 20 июля, подплыли 2 военных корабля РФ.

По сообщению вооруженных сил республики, российские суда были замечены на территории эксклюзивной экономической зоны страны, информирует gazeta.ru.

Согласно информации НВС Латвии, в водах были замечены буксир «Евгений Хоров», тянувший за собой десантный корабль «Мичман Лермонтов» класса «Дюгонь» российских вооруженных сил.

Необходимо заметить, что латвийские власти довольно часто сообщают об обнаружении военных кораблей РФ у границ Латвии и самолетов вблизи воздушного пространства данного государства.

В Российской Федерации не раз отмечали, что все полеты российских ВКС и передвижение кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.