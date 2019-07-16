Засекреченная аномалия могла уничтожить астронавтов НАСА, побывавших на Луне

Аполлон-11 по праву считается выдающимся успехом США, ведь НАСА впервые удалось послать людей на поверхность Луны и вернуть их домой живыми. Но во время этой исторической миссии было немало моментов, которые могли привести к трагедии.

Например, за несколько минут до посадки на Луну, внутри космического корабля, приземляющегося на Луну, вспыхнули сигналы тревоги , свидетельствующие о том, что бортовой компьютер был перегружен и может выйти из строя. Затем неожиданный кратер угрожал провалить посадку, поэтому Нил Армстронг и Базз Олдрин израсходовали почти все свое топливо на навигацию, чтобы обезопасить посадку.

Эта и другие истории - замерзшие топливные магистрали, застрявший люк, сломанный выключатель, необходимый для того, чтобы покинуть Луну, - широко распространены среди энтузиастов космического полета и историков.

Но астронавты миссии, возможно, были в гораздо большей опасности, чем сообщалось ранее. По словам Нэнси Аткинсон , научного журналиста и автора, подробно описавшей ранее секретную информацию об этом событии в своей новой книге «Восемь лет до Луны: история миссий Аполлона» произошла более серьезная аномалия.

«Благодаря моим интервью и исследованиям книги, я обнаружила серьезную аномалию, которая произошла во время возвращения Аполлона-11 на Землю», - утверждает Аткинсон. «Событие было обнаружено только после того, как экипаж благополучно вернулся на Землю».

Проблема произошла как раз перед тем, как Аполлон-11 вернулся на Землю. Так, за 15 минут до приземления, командно-сервисный модуль разделился на две части: капсулу, в которой располагались астронавты, и служебный модуль - большой цилиндр, в котором находились расходные материалы, топливо и большой ракетный двигатель. При этом сброшенный служебный модуль едва не врезался в капсулу экипажа.

Более того, источники Аткинсон предполагают, что та же самая проблема также угрожала командам трех других миссий Аполлона, пишет IFLScience.