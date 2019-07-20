Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Представитель Министерства промышленной торговли заявил пресс-службе о том, что координировать розничную торговлю пива следует отдельно от алкогольной продукции.

Подробности инициативы содержатся в законопроекте о развитии торговли с 2019 по 2025 год, разработанном Минпромторгом.

Напомним, что пивоваренная продукция стала считаться алкогольной в 2012 году. В 2011 году Минздрав предупредил о вреде пива, а также о возможном повышении потребления алкоголя в целом, после чего изготовление и продажа пива на территории РФ стали стремительно снижаться, а также вводиться новые ограничения относительно возраста, сообщает Российская газета