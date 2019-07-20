Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ИЮЛ, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    62,8666
EUR (ЦБ)    70,7941

21 ИЮЛ, 10:49 МСК
USD (ЦБ)    62,8666
EUR (ЦБ)    70,7941

Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны

20.07.2019 13:52
Комментарии
Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны

Французская метеослужба Meteo France опубликовала информацию о том, что во Франции впервые в истории температура воздуха приравнивается к 46 градусам по Цельсию.

Со слов источника, пик жары был установлен в конце июня. За последнюю неделю месяца температурный рекорд был побит несколько раз.

На сегодняшний день Франция располагается на шестом месте в списке Европы, как страна с самой высокой температурой.

Напомним, что самая высокая температура в Евросоюзе была зафиксирована на территории Греции в прошлом году, и составляла 48 градусов, сообщает Известия

Комментировать (без регистрации)
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Наука и технологии 3

Накопить на старость. Россияне рассказали о дополнительных доходах на пенсии

Накопить на старость. Россияне рассказали о дополнительных доходах на пенсии
Исследования

Союзные государства. О чем договорились власти и бизнес на российско-белорусском форуме регионов?

Союзные государства. О чем договорились власти и бизнес на российско-белорусском форуме регионов?
Политика

Дания предпочитает польский газопровод российскому, Shell расширит сеть АЗС в России и другие новости

Дания предпочитает польский газопровод российскому, Shell расширит сеть АЗС в России и другие новости
События и факты

Удостоверение личности. В России представили электронные паспорта, которые начнут выдавать через год

Удостоверение личности. В России представили электронные паспорта, которые начнут выдавать через год
События и факты

Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?

Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Общество

Узнай, страна

Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей

Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей

ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте?

ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте?

В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

В Липецкой области начали модернизацию литейного производства за 12 млрд рублей

В Липецкой области начали модернизацию литейного производства за 12 млрд рублей

Новости дня

20 ИЮЛ, 15:40 В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах
В Германии признали неэффективными антироссийские санкции
В Германии признали неэффективными антироссийские санкции
20 ИЮЛ, 15:22 В США сравнили угрозы со стороны России и Китая В США сравнили угрозы со стороны России и Китая
20 ИЮЛ, 15:06 А что, если бы наша Луна не существовала? А что, если бы наша Луна не существовала?
20 ИЮЛ, 14:40 Названы наименее востребованные в России профессии Названы наименее востребованные в России профессии
20 ИЮЛ, 13:36 Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
20 ИЮЛ, 13:28 ВС Латвии утверждают, что у границ республики замечены два российских корабля ВС Латвии утверждают, что у границ республики замечены два российских корабля
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
20 ИЮЛ, 13:21 Министр Украины назвал указ Зеленского цирком Министр Украины назвал указ Зеленского цирком

Узнай, страна!

19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
19 ИЮЛ, 16:29 ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте? ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте?
19 ИЮЛ, 14:21 В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
17 ИЮЛ, 16:04 Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия) Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)
Найти общий язык. Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну на юго-востоке Украины
Найти общий язык. Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну на юго-востоке Украины
17 ИЮЛ, 13:12 Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter