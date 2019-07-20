Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны

Французская метеослужба Meteo France опубликовала информацию о том, что во Франции впервые в истории температура воздуха приравнивается к 46 градусам по Цельсию.

Со слов источника, пик жары был установлен в конце июня. За последнюю неделю месяца температурный рекорд был побит несколько раз.

На сегодняшний день Франция располагается на шестом месте в списке Европы, как страна с самой высокой температурой.

Напомним, что самая высокая температура в Евросоюзе была зафиксирована на территории Греции в прошлом году, и составляла 48 градусов, сообщает Известия