ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Председатель управления милиции Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко сообщил, что правительства ДНР и ЛНР подписали приказ о прекращении огня с 21 июля 2019 года в рамках перемирия в Донбассе.

Напомним, что 17 июля специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что участники трехсторонней контактной группы по Донбассу одобрили бессрочное перемирие, начиная с 21 июля. А постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия одобряет и принимает участие в скорейшем перемирии в Донбассе, сообщает Россия РТ.