Трамп пригрозил Ирану высокой ценой за «глупости» в отношении США

Президент США Дональд Трамп на своем выступлении заявил, что если Иран решит начать какие-либо военные действия в отношении Америки, то он очень пожалеет об этом.

Напомним, на днях американский лидер сообщил, что военный корабль сбил беспилотник, принадлежащий Ирану на территории Ормузского пролива. При этом, омбудсмен МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не имеет информации ни об одном сбитом американским судном беспилотнике, сообщает Россия Рт.