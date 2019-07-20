Посольство России опубликовало карту с украинским Крымом

В официальном Twitter-аккаунте российского посольства в Великобритании появился пост, на котором показана карта с обозначенным как территория Украины Крымом. Подпись под постом гласит: "Россия хочет войны. Посмотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам".

Данная карта призвана показать агрессивную политику НАТО по отношению к нашей стране. На ней изображена Россия и отмечены военные базы НАТО, которые ее окружают. При этом Крым, обозначен тем же цветом, что и украинская территория.

Посольство Украины в Великобритании сделало репост публикации и выразило благодарность посольству России за то, что оно признает Крымский полуостров украинской территорией. В российском посольстве пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию, пишет РБК.