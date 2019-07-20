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В Германии признали неэффективными антироссийские санкции

20.07.2019 12:42
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В Германии признали неэффективными антироссийские санкции

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в своем интервью на немецкой радиостанции Deutschlandfunk сообщил, что антироссийские ограничения не влияют на предпринимательство в Германии, но ведут к ухудшению отношений между РФ и Евросоюзом. В то же время, со слов Эрнста, есть шанс, что санкции в будущем отрицательно скажутся на развитии бизнеса в ЕС, так как Россия больше стала сотрудничать с Китаем. Клаус Эрнст добавил, что с Россией не получается построить адекватный диалог из-за постоянного напряжения, сообщает Россия РТ.

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