Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

19 июля в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) на собрании сообщили о том, что в водах Ормузского пролива было задержано британское нефтяное судно Stena Impero.

Со слов источника, корабль арестован за несоблюдение международных норм.

Напомним, что 4 июля недалеко от Гибралтара британскими военнослужащими был задержан принадлежащий Ирану танкер Grace 1 в следствие того, что судно якобы перевозило нефть в Сирию.

Минобороны Ирана Амир Хатами в свою очередь назвал вышесказанное действие «морским пиратством», сообщает Россия РТ