Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

Министерство труда сообщает об увеличении безработицы в полтора раза в следующем году из-за людей предпенсионного возраста. На пособия по безработице из государственного бюджета будет выделено 2,6 миллиарда рублей. Ежемесячные суммы выплат по безработице останутся прежними.

Предполагается, что количество безработных жителей России будет составлять более 150 тысяч. В этом году численность безработных равна 92 тысячам, сообщает Лента.ру