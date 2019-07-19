Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
19.07.2019 22:47
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Министерство труда сообщает об увеличении безработицы в полтора раза в следующем году из-за людей предпенсионного возраста. На пособия по безработице из государственного бюджета будет выделено 2,6 миллиарда рублей. Ежемесячные суммы выплат по безработице останутся прежними.
Предполагается, что количество безработных жителей России будет составлять более 150 тысяч. В этом году численность безработных равна 92 тысячам, сообщает Лента.ру
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Уже лично с этим столкнулась. Никогда бы не подумала, что специалисту с опытом придется конкурировать с пенсионерами. А ведь и им некуда деваться и работодателям уволить их не могут. И пожилых жалко и непонятно что то делать, факт, что мест рабочих уже стало меньше
кто бы сомневался что во всем виноват только народ
Геноцидят