Путин заявил, что серьёзно ограничивать цены на моторное топливо опасно
19.07.2019 21:30
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Во время беседы с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината президент РФ Владимир Путин заявил, что уменьшать цены на моторное топливо не стоит, так как это будет затормаживать нефтепереработку в России.
Также, российский лидер отметил, что на данный момент увеличение стоимости топлива ниже увеличения инфляции.
Помимо этого, на собрании обсудили повышение стоимости моторного топлива в сентябре этого года, сообщает Россия РТ.
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Да для сионистов это очень опасно, гавах закончится моментально.