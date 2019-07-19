Путин заявил, что серьёзно ограничивать цены на моторное топливо опасно

Во время беседы с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината президент РФ Владимир Путин заявил, что уменьшать цены на моторное топливо не стоит, так как это будет затормаживать нефтепереработку в России.

Также, российский лидер отметил, что на данный момент увеличение стоимости топлива ниже увеличения инфляции.

Помимо этого, на собрании обсудили повышение стоимости моторного топлива в сентябре этого года, сообщает Россия РТ.