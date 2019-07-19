Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая из России Дана Борисова опубликовала фотографию с майдана в Киеве в соцсети Instagram, после чего под постом граждане Украины активно начали писать негативные комментарии.

Со слов журналистки, реакция пользователей сети довольно ожидаема, наряду с этим она заявила о любви к Киеву и Украине в целом. Борисова добавила, ранее она приезжала в Украину снимать украинские шоу, в отличие от последнего случая, что могло послужить причиной большого количества негативных комментариев, сообщает Газета.ру