Росстат сообщил число россиян с зарплатой больше миллиона
19.07.2019 20:21
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Из последнего анализа Росстата известно, что примерно 11 тысяч граждан России зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц. Количество людей не превышает 0,1%.
Отметим, что около 2,6 миллионов человек зарабатывает в районе 33 тысяч рублей, это самая многочисленная доля.
Также число миллионеров в России за последние пару лет увеличилось на 38% и высочайшие заработные платы получают деятели искусства, спортсмены и работающие в сфере организации развлечений, сообщает Россия РТ.
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