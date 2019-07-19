Росстат сообщил число россиян с зарплатой больше миллиона

Из последнего анализа Росстата известно, что примерно 11 тысяч граждан России зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц. Количество людей не превышает 0,1%.

Отметим, что около 2,6 миллионов человек зарабатывает в районе 33 тысяч рублей, это самая многочисленная доля.

Также число миллионеров в России за последние пару лет увеличилось на 38% и высочайшие заработные платы получают деятели искусства, спортсмены и работающие в сфере организации развлечений, сообщает Россия РТ.