Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

19 июля на YouTube опубликовали видеоролик, на котором Президент Украины Владимир Зеленский в процессе проверки экспериментальных модулей для распределения военных толкнул министра обороны Украины Степана Полторака.

Во время разговора с главой генштаба Украины Русланом Хомчаком заместителем председателя офиса президента Русланом Рябошапкой в один момент украинский лидер, развернувшись толкнул Степана Полторака. Министр не удержав равновесие отпрянул назад, но позже вновь подошел к президенту.

Однако, позже президент с довольной улыбкой слушал изложение Полторака похлопывая его по спине, сообщает Известия.