Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных

19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.

Работники заведения отметили, что ресторан посещает много русскоговорящих людей, с учетом того, что персонал разговаривает исключительно на украинском языке. А также пояснили, что изображение свиньи это всего лишь предупреждение, что в пиццерии нужно говорить на украинском языке, сообщает Известия.