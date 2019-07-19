Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных
19.07.2019 19:13
Комментарии: 7
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
Работники заведения отметили, что ресторан посещает много русскоговорящих людей, с учетом того, что персонал разговаривает исключительно на украинском языке. А также пояснили, что изображение свиньи это всего лишь предупреждение, что в пиццерии нужно говорить на украинском языке, сообщает Известия.
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Просто рекламируют свою пиццерию, бизнес..
Всё нормально, руководство России это устраивает. С нами ведут себя так, как мы позволяем.
Они своё фото раскрасили в триколор и повесили! Дебилы б...дь!
Какой бред. Не так давно 9 июля 2019 года, я была в Украине, в г. Надворная, Ивано-Франковская область на машине с московскими номерами, зашла в местный сетевой магазин, там играла музыка, звучали песни на русском языке. Как надоела эта пропаганда. Там все отлично.
Дегенераты
Одним словом, курица не птица - хохол не человек, мутанты на весь мозг
Если это была Грузия то ответ Госдума сразу дала бы.но с Украиной почему-то тишина