«Нафтогаз» рассказал об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома»
19.07.2019 17:25
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Пресс-служба украинской компании «Нафтогаз» рассказала, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции ПАО «Газпрома» по делу о принудительном выполнении Стокгольмского арбитража, согласно которому компания России должна выплатить украинской $2,56 млрд.
Уточняется, что это решение было принято амстердамским судом 8 июля.
Других подробностей официальный представитель «Нафтогаза» не предоставил.
В «Газпроме» отказались комментировать эту информацию, пишет РБК.
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