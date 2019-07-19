«Нафтогаз» рассказал об отклоненных двумя судами апелляциях «Газпрома»

Пресс-служба украинской компании «Нафтогаз» рассказала, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции ПАО «Газпрома» по делу о принудительном выполнении Стокгольмского арбитража, согласно которому компания России должна выплатить украинской $2,56 млрд.

Уточняется, что это решение было принято амстердамским судом 8 июля.

Других подробностей официальный представитель «Нафтогаза» не предоставил.

В «Газпроме» отказались комментировать эту информацию, пишет РБК.