Пушков ответил на выдвинутые Украиной условия по поставке газа
Сенатор РФ Алексей Пушков ответил украинскому «Нафтогазу» на выдвинутые условия касательно поставки газа из России.
Исполнительный директор газовой компании Украины Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» согласен с транзитным вариантом, который посоветовал вице-президент Еврокомиссии Марошев Шефчович. Помимо этого он добавил, что по соглашению ежегодно должна осуществляться прокачка 90 миллиардов кубометров газа, а также на протяжении 10 лет должны быть забронированы транзитные мощности на 60 миллиардов кубометров в год.
По словам Пушкова, «Нафтогаз» Украины сейчас не в том положении, чтобы диктовать российской стороне подобные условия поставки газа. Он напомнил, что уже через шесть месяцев договор о транзите топлива истекает, а без газа украинскую ГТС ждет катастрофа, поэтому «Нафтогазу» пора усмирить свои амбиции, пишет РИА Новости.
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в пасе кричали что платить не будем. если бы даже отключили бы все платежные системы эти деньги туда принесли бы в карманах в руках в пакетах в чем угодно лиш бы их взяли назад. а газ уж в любом случае мы всей страной в ведрах будем носить. ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
Да ни кто не чего не закроет. Как продавали так и будут продавать газ Украине. Это так же как кричали что не будут платить ПАСЕ. А все до копейки заплатили.
Они сегодня одно говорят завтра другое ,пустая болтовня . У них есть пол года что бы понять что они из себя представляют , и что они хотят для своей страны.
ещё полгода подождем, а там решим - закрывать - не закрывать