В МИДе сообщили о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко сообщил, что переговоры с Нидерландами касательно авиакатастрофы MH17 идут, но при этом носят конфиденциальный характер.

Два дня назад в МИД России прокомментировали заявление о причастности РФ к катастрофе. По мнению ведомства, правительство Нидерландов использует горе и чувства родственников погибших рейса МН17 для того, чтобы убедить мировое сообщество в причастности России к этой авиакатастрофе.

Отметим, что в мае 2018 года Владимир Путин заявил, что Кремль не может доверять результатам проведенного расследования, потому что Россию не допустили к этой работе, передают «Известия».