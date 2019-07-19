В Шереметьево произошла экстренная эвакуация самолета

В столичном аэропорту Шереметьево произошла экстренная эвакуация пассажирского лайнера авиакомпании Nordwind, следовавшего рейсом Москва - Ереван. На данный момент известно, что во время взлета экипаж самолета почувствовал посторонний запах, появившийся в салоне лайнера, после чего было принято решение о прекращении полета и эвакуации пассажиров.

Согласно данным, полученным от представителя управления МЧС по Московской области, информация о задымлении на борту пассажирского лайнера поступила в ведомство в 01:03 мск. Тем не менее, прибывшие на место спасатели не обнаружили следов задымления или возгорания самолета.

Также в МЧС сообщили, что в общей сложности эвакуировали 187 человек, включая шестерых членов экипажа. 8 человек пострадали во время проведения эвакуации, а двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, пишет ТАСС.