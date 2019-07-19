Суд в Киеве продлил арест Вышинского

В пятницу киевский суд продлил арест Кирилла Вышинского еще на шестьдесят дней, до 19 сентября 2019 года.

Это решение было оглашено в Подольском районном суде председательствующим судьей.

Судейская коллегия не увидела оснований для удовлетворения ходатайства защиты об изменении выбранной меры пресечения. По словам судьи, приговор может быть обжалован в течение 7 дней со дня оглашения.

Следующее заседание по делу главного редактора агентства «РИА Новости Украина» назначено на 16 сентября в 15:00, пишет ТАСС.