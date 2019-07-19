Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на Сенцова
Глава Украины Владимир Зеленский высказался по поводу так называемых «политических заключенных». Буквально несколько часов назад он заявил, что Киев готов пойти на следующий шаг: главу портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского обменять на Олега Сенцова. Напомним, что последний был осужден в России за подготовку теракта. С предложением обмена, как передает РИА Новости, Зеленский выступил по ТК «112. Украина».
«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — предложил Зеленский.
Также, по его словам, этот обмен мог бы стать «первым шагом доброй воли». Однако, как ранее отмечали ряд экспертов, подобная «игра на эмоциях» вряд ли приведет к конструктивному диалогу между сторонами. Говоря о жесте доброй воли, Москва предлагала освободить Вышинского. Без упоминания Сенцова.
Как в Кремле отреагировали на это предложение главы Украины, пока не сообщается. Но по словам адвоката Вышинского, подобное заявление можно назвать информационным вбросом, поскольку для реальных действий требуются юридические обоснования.
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